Боевики обстреляли из тяжелого вооружения окрестности Новотроицкого

Вблизи Мариуполя позиции украинских военных в районе населенного пункта Новотроицкое боевики обстреляли из 120-ти и 82-х миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, сообщил пресс-центр штаба АТО.

"Несколько мин попали в жилой район населенного пункта, повреждены дома и инфраструктура поселка. По предварительной информации, потерь среди местных жителей нет", - сообщил штаб на своей странице в соцсети Фейсбук.