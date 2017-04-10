События

21:01 10.04.2017

Боевики обстреляли из тяжелого вооружения окрестности Новотроицкого

Вблизи Мариуполя позиции украинских военных в районе населенного пункта Новотроицкое боевики обстреляли из 120-ти и 82-х миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, сообщил пресс-центр штаба АТО.

"Несколько мин попали в жилой район населенного пункта, повреждены дома и инфраструктура поселка. По предварительной информации, потерь среди местных жителей нет", - сообщил штаб на своей странице в соцсети Фейсбук.

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