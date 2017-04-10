Командир подразделения в зоне АТО ранил пьяного агрессивного подчиненного

Командир одного из подразделений в зоне проведения АТО (Донецкая обл.) применил огнестрельное оружие по отношению к своему подчиненному, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения и не подчинявшемуся приказам. Раненый военнослужащий доставлен в больницу Бахмута. Обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Фейсбуке в понедельник вечером, по предварительной информации, в расположении одного из подразделений, входящих в состав сил АТО, группа военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения отказалась выполнять приказ командира и вела себя агрессивно. "Такое поведение военнослужащих представляло реальную угрозу жизни и здоровью офицера", - подчеркивают в пресс-центре.

Реагируя на ситуацию, командир подразделения осуществил три предупредительных выстрела в воздух, затем - предупредительные выстрелы в землю, а также выстрелил по ногам агрессивного нетрезвого военного.

Военнослужащий с огнестрельным пулевым ранением стопы доставлен в больницу Бахмута, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Врачи медицинского учреждения засвидетельствовали, что в момент ранения он находился в состоянии алкогольного опьянения: в крови обнаружено 1,29 промилле алкоголя.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают представители военной комендатуры Бахмута и оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.