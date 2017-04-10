Один из фигурантов "схем Курченко" подписал соглашение о признании вины

Задержанный ранее в Днепре предприниматель, причастный к организации фиктивного вывоза нефтепродуктов через Одесскую область в рамках так называемой "схемы Курченко", подписал с прокурором соглашение о признании вины, сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"В ходе расследования преступной схемы уже вынесен обвинительный приговор фигуранту сделок с нефтепродуктами. Так, предприниматель, которого в феврале 2017 г. задержали в г.Днепр сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Одесской области, признан виновным в организации схемы фиктивного вывоза топлива через Одесскую область и подделке документов. С учетом признания подозреваемым своей вины и содействия следствию между ним и прокурором заключено соглашение о признании вины", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время расследования прокуратура сообщила о подозрении должностному лицу - капитану, который осуществлял заходы судов в Ренийский морской порт с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов.

Суд также предоставил разрешение на задержание и доставку еще шести капитанов, подозреваемых в подделке документов о вывозе топлива за пределы таможенной территории Украины.

В областной прокуратуре напомнили, что в ходе расследования этого уголовного производства в феврале 2017 года сообщено о подозрении трем государственным инспекторам Одесской таможни, а также бывшему руководителю подконтрольной компании и главному диспетчеру. Во время следствия наложен арест на имущество трех предприятий, четыре речных танкера и баржу.

Как сообщалось, украинский бизнесмен Сергей Курченко фигурирует в уголовном производстве как руководитель преступной организации, которая на протяжении 2010 – начала 2014 гг. совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. В частности, в указанный период С.Курченко организовал совершение возглавляемым им ОПГ незаконного завладения добытого ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения. В то же время, фактически сжиженный газ членами преступной группировки в дальнейшем реализовывался подконтрольными С.Курченко субъектами по рыночным ценам на территории Украины.

С марта 2014 года С. Курченко находится в международном розыске.

2 февраля текущего года стало известно, что прокуратура Одесской области совместно с полицией и СБУ в рамках расследования "дела Курченко" установила факт использования Одесского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ) для уклонения от налогов в особо крупных размерах: на ОНПЗ было поставлено для переработки якобы с целью дальнейшего реэкспорта 800 тыс. тонн нефтепродуктов. Однако фактически нефтепродукты не реэкспортировались, а оставались в Украине. В результате с 2012 по 2014 гг. государству был нанесен ущерб в сумме 1,2 млрд грн.

Реализовать данную схему С.Курченко помогали сотрудники таможни, налоговых органов и частные предприниматели.