События

19:14 10.04.2017

Вопросы экологической угрозы в зоне АТО будут вынесены на международный уровень - Жебривский

Обстрелы ряда предприятий, действующих вблизи линии разграничения на Донбассе, могут привести к экологической катастрофе, этот вопрос будет вынесен на международный уровень, заявляет глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Сегодня с Ириной Геращенко (первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ - ИФ) и Марией Ионовой (нардеп фракции БПП, замглавы комитета Рады по вопросам евроинтеграции - ИФ) встретились с руководителями этих предприятий,.. Они хорошо понимают серьезность угрозы и будут выносить эти вопросы на уровень международных гуманитарных организаций и организаций по безопасности. А также будут контролировать, чтобы эти вопросы были в центре внимания переговорной группы по Донбассу", - написал П.Жебривский на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

По его словам, речь идет о Донецкой фильтровальной станции, Фенольного завода вблизи г.Торецка, Авдеевського коксохимического завода и ферме "Бахмутского аграрного союза" около пос.Новолуганского в Бахмуском районе. "Военные действия возле этих предприятий несут еще и серьезную экологическую угрозу, поскольку отсутствие доступа к обслуживанию их объектов или обстрелы могут привести к тяжелым экологическим последствиям не только для области, но и для целого региона", - отметил П.Жебривский.

По словам И.Геращенко, таких объектов на Донбассе десятки. "Украинская сторона остро затрагивает вопрос экологии в Минске, будем требовать допуска ремонтных бригад к критическим объектам и созданию вокруг этих экологически важных объектов зон безопасности, с постоянным мониторингом СММ ОБСЕ и МККК", - написала она на своей странице в соцсети Facebook.

"Донбасс заслуживает более серьезного внимания центральной власти в вопросах экологии, будем апеллировать к профильному министерству, местная власть сетует, что представители министерства не бывали на территории, которая нуждается в усиленном контроле", - добавила вице-спикер.

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