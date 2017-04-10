События

19:12 10.04.2017

В Украине зарегистрировано около 1,6 млн вынужденных переселенцев

Министерство социальной политики Украины по состоянию на 10 апреля поставило на учет 1 млн 586 тыс. 724 вынужденных переселенца из Крыма и Донбасса.

Как сообщила в понедельник пресс-служба Минсоцполитики со ссылкой на управления социальной защиты населения в регионах, на учет поставлено 1 млн 276 тыс. 120 семей переселенцев.

По информации ведомства, на выплату социальной помощи переселенцам на начало апреля текущего года израсходовано 764,7 млн грн.

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