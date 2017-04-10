События

18:59 10.04.2017

Британскую версию журнала Vogue впервые в истории возглавит мужчина

Главным редактором британской версии модного журнала Vogue впервые в истории стал мужчина, издание возглавит ганец Эдвард Эннинфул, сообщает в понедельник британская телерадиокорпорация Би-би-си.

45-летний Э.Эннинфул начал свою карьеру в качестве модели в 16 лет, переехав в Лондон из Ганы. Спустя два года он стал самым молодым в истории директором моды журнала i-D Magazine. Также он работал в итальянском и американском изданиях Vogue.

В настоящее время он занимает пост креативного директора и директора моды в издании W Magazine.

Он приступит к исполнению своих обязанностей 1 августа.

До него главным редактор британского Vogue на протяжении 25 лет была Александра Шульман. Она объявила о своем уходе в январе.

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