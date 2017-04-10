Главой правления Общественного ТВ избран экс-глава НТКУ Аласания

Наблюдательный совет общественного вещания избрал новым главой правления ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) экс-гендиректора Национальной телекомпании Украины (НТКУ) Зураба Аласанию.

Соответствующее решение набсовет принял 10 апреля по итогам голосования во втором туре конкурса.

З.Аласания набрал 10 голосов членов НС, тогда как его основной конкурент Олег Наливайко – глава Госкомтелерадио, набрал во втором туре семь голосов "за".

По итогам первого голосования оба они набрали по восемь голосов, еще один голос был отдан Роману Выбрановскому.

"Среди ценностей Общественного ТВ - независимость от Кабинета министров, коммерческих влияний и крупного бизнеса, независимость в редакционной и программной политиках, формирование штата и хозяйственной деятельности. А также стремление достичь полной финансовой независимости от государственных средств", - сказал З.Аласания в ходе презентации своей стратегии.

По его словам, основной миссией Общественного ТВ станет защита свободы слова и предоставление достоверной сбалансированной информации об Украине и мире.

"Фактчекинг – наше все " – подчеркнул З.Аласания.

Как сообщалось, условиями конкурса предусмотрено, что глава правления Общественного ТВ имеет должностной оклад в сумме 76,8 тыс. грн плюс надбавки, доплаты и премии на основании решений наблюдательного совета.

С победителем конкурса будет подписан контракт сроком на 4 года, с правом на повторное назначение на основании конкурса.

В конкурсе участвовали З.Аласания, О.Наливайко, Р.Выбрановский, Юрий Дараган, Александр Коваленко Александр Зирин, Александр Зорка, Марек Сиерант.

Как сообщалось, гендиректор НТКУ З.Аласания 1 ноября 2016 года заявил о подаче заявления об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию ввиду проблем с бюджетом песенного конкурса "Евровидение-2017" и аналогичных сложностей с государственным финансированием формируемого в Украине на базе НТКУ Общественного телевидения и значительной психологической нагрузкой ввиду давления со стороны общественности и политиков.

Кабмин назначил З.Аласания генеральным директором НТКУ 26 марта 2014 года. Его кандидатуру предложили представители медиа-сообщества.

З.Аласания – журналист, учредитель и директор информационного агентства "МедиаПорт" (Харьков).