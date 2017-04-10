Наблюдатели из Канады и Турции осуществят в Украине 10-14 апреля полет в рамках Договора об открытом небе

Международная наблюдательная миссия Канады и Турции в понедельник, 10 апреля, прибыла в Украину, где в течение недели осуществит наблюдательный полет в рамках Договора об открытом небе.

Как сообщает Управление верификации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в состав миссии вошли 19 специалистов, которые уже прибыли на военную площадку аэропорта Борисполь на самолете наблюдения ВВС Турции.

С 10 по 14 апреля 2017 года Турция и Канада намерены провести миссию наблюдательного полета в Украине по Договору об открытом небе.

Украинская сторона уточняет, что в соответствии с положениями Договора об открытом небе маршрут движения верификаторов над территорией Украины будет согласован за сутки до выполнения наблюдательного полета.

Как сообщает управление связей с общественностью ВСУ, полет будет осуществлен в соответствии с утвержденным министром обороны планом верификационной деятельности Украины по международным договорам и соглашениям в отрасли контроля над вооружением в 2017 году и решением Консультативной комиссии по открытому небу о распределении активных квот наблюдательных полетов на 2017 год.