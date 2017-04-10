Двое военных ранены в понедельник в зоне АТО

Незаконные вооруженные формирования 28 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины с начала суток в понедельник, двое военнослужащих сил АТО ранены, сообщает пресс-центр штаба АТО в своей сводке по состоянию на 18:00.

"С начала суток враг 28 раз открывал огонь по позициям Вооруженных Сил Украины... Двое военнослужащих сил АТО получили ранения", - сообщается на официальной странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook в понедельник.

На мариупольском направлении позиции возле пгт Новотроицкое Волновахского района были обстреляны из минометов калибра 120мм и 82мм, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и БМП, а позиции возле с.Березовое Маринского района – из 82мм минометов и крупнокалиберных пулеметов. "Из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов велся огонь по защитникам Гнутово, Водяного и Марьинки. Вблизи Марьинки и Новотроицкого активно действовали вражеские снайперы", - говорится в сообщении.

На донецком направлении боевики обстреляли из 82-мм минометов, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов позиции сил АТО под Авдеевкой, из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов – позиции у шахты "Бутовка", из гранатометов и стрелкового оружия – позиции у пгт Зайцево Бахмутского района.

"На луганском направлении минометы калибра 82мм противник применил по позициям вблизи населенного пункта Крымское, а из гранатометов и стрелкового оружия обстрелял позиции вблизи населенных пунктов Станица Луганская и Донец", - сообщили в штабе.