НС общественного вещания не смог с первого раза избрать главу Общественного ТВ

Наблюдательный совет общественного вещания не смог избрать в ходе голосования в первом туре нового главу правления ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" в ходе голосования по восемь голосов членов наблюдательного совета получили экс-гендиректор НТКУ Зураб Аласания и глава Госкомтелерадио Олег Наливайко. Еще один голос был отдан за Романа Выбрановского.

В настоящее время идет дискуссия между членами НС, конкурсное голосование будет продолжено.

Как сообщалось, условиями конкурса предусмотрено, что глава правления Общественного ТВ имеет должностной оклад в сумме 76,8 тыс. грн плюс надбавки, доплаты и премии на основании решений наблюдательного совета.

С победителем конкурса будет подписан контракт сроком на 4 года с правом на повторное назначение на основании конкурса.

В конкурсе участвовали З.Аласания, О.Наливайко, Р.Выбрановский, Юрий Дараган, Александр Коваленко, Александр Зирин, Александр Зорка, Марек Сиерант.