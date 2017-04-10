События

18:20 10.04.2017

НС общественного вещания не смог с первого раза избрать главу Общественного ТВ

Наблюдательный совет общественного вещания не смог избрать в ходе голосования в первом туре нового главу правления ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" в ходе голосования по восемь голосов членов наблюдательного совета получили экс-гендиректор НТКУ Зураб Аласания и глава Госкомтелерадио Олег Наливайко. Еще один голос был отдан за Романа Выбрановского.

В настоящее время идет дискуссия между членами НС, конкурсное голосование будет продолжено.

Как сообщалось, условиями конкурса предусмотрено, что глава правления Общественного ТВ имеет должностной оклад в сумме 76,8 тыс. грн плюс надбавки, доплаты и премии на основании решений наблюдательного совета.

С победителем конкурса будет подписан контракт сроком на 4 года с правом на повторное назначение на основании конкурса.

В конкурсе участвовали З.Аласания, О.Наливайко, Р.Выбрановский, Юрий Дараган, Александр Коваленко, Александр Зирин, Александр Зорка, Марек Сиерант.

ВАЖНОЕ

Вопросы экологической угрозы в зоне АТО будут вынесены на международный уровень - Жебривский

Главой правления Общественного ТВ избран экс-глава НТКУ Аласания

Решение Международного суда ООН по обеспечительным мерам в разбирательстве между РФ и Украиной будет объявлено 19 апреля

Двое военных ранены в понедельник в зоне АТО

Протестующие против коррупции перевозчики перекрыли бульвар Леси Украинки в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине зарегистрировано около 1,6 млн вынужденных переселенцев

Британскую версию журнала Vogue впервые в истории возглавит мужчина

МИД об инциденте с нетрезвым сотрудником посольства РФ: Каждый дипломат должен соблюдать закон

Наблюдатели из Канады и Турции осуществят в Украине 10-14 апреля полет в рамках Договора об открытом небе

ИТ-гиганты помогли американцу, который хочет получить наггетсы за ретвиты

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Солнцезащитные очки цены
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА