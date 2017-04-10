ИТ-гиганты помогли американцу, который хочет получить наггетсы за ретвиты

Крупнейшие американские ИТ-компании, включая Apple, Microsoft, Amazon и Google, поддержали гражданина США Картера Уилкерсона, который хочет в течение года бесплатно питаться наггетсами в сети фастфуд-ресторанов Wendy's.

Как сообщают СМИ, Wendy's поставила ему условие - набрать 18 млн ретвитов. С 5 апреля его запись в Twitter собрала уже 2,25 млн ретвитов. Его поддержали как обычные пользователи соцсети, так и крупные компании. Представители Amazon, в частности, посоветовали К.Уилкерсону "следовать за своей мечтой".

Отмечается, что рекорд ретвитов принадлежит селфи, которое было сделано в ходе церемонии вручения "Оскаров" в 2014 году - им поделились 3,28 млн пользователей. В числе знаменитостей на фото присутствуют Брэдли Купер, Дженнифер Лоуренс, Бред Питт, Мэрил Стрип и Кевин Спейси.