Два кандидата в частные исполнители подали в суд на Минюст за действия по реформированию исполнительной службы

Два кандидата в частные исполнители подали иск в Окружной административный суд Киева за действия, которые, по мнению истцов, ставят под вопрос объективность и беспристрастность реформы исполнительной службы.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в юридической фирме Ario, иск подан кандидатами в частные исполнители управляющим партнером юрфирмы Алексеем Воронько и Павлом Коцюбинским.

А.Воронько и П.Коцюбинский были зачислены слушателями второго и третьего потока учебных курсов по обучению в сфере принудительного исполнения судебных решений и решений других органов.

По мнению истцов, ряд нормативных актов Минюста относительно органов и лиц, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов, нарушают законодательство Украины и создают предпосылки для коррупции.

В частности, речь идет о приказах ведомства, которыми утверждены порядок допуска к профессии частного исполнителя, а также положение об офисе частного исполнителя.

Кандидаты в своем иске утверждают, что введение на квалификационном экзамене блока вопросов, которые не являются автоматизированным анонимным тестированием, нарушает принцип отсутствия субъективного фактора в оценке знаний слушателей.

Корме того, истцы считают, что предусмотренная нормативным актом проверка офиса будущих частных исполнителей, по сути, является инструментом влияния на частного исполнителя.

"Теперь это фактически "билет", по которому чиновники будут решать, пускать или не пускать того или иного кандидата к профессии. И все это - несмотря на то, что закон четко говорит: проверять можно только уже работающих частных исполнителей", - объясняет А.Воронько.

Истцы считают, что для обеспечения объективного допуска кандидатов к профессии частных исполнителей Минюст может применить уже работающую длительное время систему допуска к профессии частных нотариусов в части практического задания.

В то же время, А.Воронько и П.Коцюбинский заявили, что готовы отозвать свой иск, если Минюст учтет изложенные замечания и приведет свои приказы в соответствии с законом.

Как сообщалось, Верховная Рада 2 июня 2016 года ввела институт частных исполнителей судебных решений. За соответствующий закон №2506-а "Об органах и лицах, которые осуществляют принудительное исполнение судебных решений и решений других органов". Закон предусматривает введение в судебной системе Украины института частных исполнителей.