Порошенко вручил "Звезду Героя" родителям погибшего в АТО оперного певца В.Слипака

Президент Украины Петр Порошенко вручил родителям Героя Украины, участника антитеррористической операции, известного оперного певца Василия Слипака "Звезду Героя", которой посмертно был награжден их сын за исключительное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.

"Когда Украина и украинский народ состоят из таких патриотов как Василий Ярославович - мы непобедимы", - сказал президент в ходе встречи с родителями В.Слипака Надеждой Васильевной и Ярославом Владимировичем.

По убеждению главы государства, уникальность подвига В.Слипака не только в его мужестве и преданности родной земле, но и в том, что ради защиты Украины он покинул комфортную жизнь известного певца в Париже и пошел добровольцем защищать страну. П.Порошенко высказал убеждение, что героический характер Василия сформировался именно благодаря патриотическому воспитанию семьи.

"Позывной вашего сына был "Миф". Сегодня этот позывной и имя вашего сына знает вся страна. Сотни украинских ребят хотят быть похожими на него", - отметил президент.

Отец Героя Я.Слипак поблагодарил президента за высокое государственное отличие сына. "Мы Вас искренне благодарим, что помните о нашем сыне… Если мы вместе - мы непобедимы", - сказал он.

Как сообщалось, В.Слипак был солистом в Парижской национальной опере. 19 лет проработал во французских оперных театрах, пел в парижских "Гран-Опера", "Атеней", Опера Бастилия, оперных театрах городов Масси и Сен-Этьен, а также в "Амфитеатре 3000" Лиона. Он был активным участником Оранжевой революции, с началом Революции достоинства возглавил волонтерское движение и координировал во Франции общественные акции, направленные на поддержку Украины.

С июня 2015 года В.Слипак находился в зоне АТО на Донбассе. Изначально оказывал волонтерскую помощь, затем присоединился к 7-му батальону ДУК "Правый сектор". 29 июня погиб от пули снайпера вблизи поселка Луганское Бахмутского района Донецкой области.

30 июня 2016 года П.Порошенко посмертно наградил В.Слипака орденом "За мужество" I степени, а 20 февраля 2017 года присвоил ему звание Героя Украины.