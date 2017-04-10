В Испании заключили под стражу россиянина, подозреваемого в участии в кибератаках на США во время выборов

Власти Испании заключили под стражу гражданина РФ Петра Левашова, которого США подозревают в участии в кибератаках, нацеленных на оказание влияния на американские выборы, передают в понедельник европейские СМИ.

П.Левашов был задержан в пятницу в Барселоне. Теперь испанский суд рассмотрит поступивший от США запрос на экстрадицию подозреваемого.

У американской стороны есть 40 дней с момента задержания подозреваемого, чтобы передать Испании доказательства причастности россиянина к хакерским атакам в США.