События

15:08 10.04.2017

В Испании заключили под стражу россиянина, подозреваемого в участии в кибератаках на США во время выборов

Власти Испании заключили под стражу гражданина РФ Петра Левашова, которого США подозревают в участии в кибератаках, нацеленных на оказание влияния на американские выборы, передают в понедельник европейские СМИ.

П.Левашов был задержан в пятницу в Барселоне. Теперь испанский суд рассмотрит поступивший от США запрос на экстрадицию подозреваемого.

У американской стороны есть 40 дней с момента задержания подозреваемого, чтобы передать Испании доказательства причастности россиянина к хакерским атакам в США.

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