Киевский метрополитен в ночь с 15 на 16 апреля будет работать на час дольше, утром откроется на час раньше

Организация работы киевского городского пассажирского транспорта в связи с празднованием Пасхи будет изменена, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на руководителя аппарата Владимира Бондаренко.

"В ночь с 15 на 16 апреля Киевский метрополитен будет работать на один час дольше, а 16 апреля, на Пасху, откроется на один час раньше. Также сейчас прорабатывается вопрос изменения в работе городского пассажирского транспорта во время поминальных дней. О соответствующих изменениях будем информировать дополнительно", – цитируется В.Бондаренко в пресс-релизе КГГА..

Так, согласно соответствующему распоряжению КГГА, департаменту транспортной инфраструктуры поручено продолжить работу наземного пассажирского транспорта общего пользования в ночь с 15 апреля на 16 апреля 2017 года на один час, организовав перевозку пассажиров существующими маршрутами, которые проходят возле станций столичного метрополитена, а также после прохождения последних поездов. Кроме того, пассажирский транспорт в день Пасхи, 16 апреля, заработает на 1 час раньше, организовав тем самым перевозки пассажиров существующими маршрутами, которые проходят возле станций метро.

С 5:00 до 10:00 16 апреля будет увеличено количество единиц городского пассажирского транспорта общего пользования, который проходит возле мест проведения богослужений, согласно имеющемуся пассажиропотоку.

Для сохранения правопорядка на линиях городского пассажирского транспорта установят дежурство соответствующих лиц.

Кроме того, В.Бондаренко напомнил о действующих в столице четырех маршрутах ночного транспорта: троллейбусные маршруты №91H (ж/д вокзал "Центральный" – ул. Милославская), №92H (ж/д вокзал "Южный" – ул. Свободы) и №93H (ст. м. "Площадь Льва Толстого" – ул. Чернобыльская), а также один автобусный маршрут – №137 (ж/д вокзал "Центральный" – ст. м. "Харьковская").