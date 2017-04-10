В Украину идет потепление, местами ожидаются грозы

В ближайшие сутки 11 апреля прохладный воздух отступит за пределы Украины, а с Центральной Европы на территорию страны переместится более теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Как сообщается, погоду северо-западной части Украины будет определять атмосферный фронт, остальной территории - поле повышенного давления.

Ночью в Волынской, Львовской и Ровенской областях, днем в западных, северных и Винницкой областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории - без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западе на северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, в Украине, кроме западных и большинства северных областей, на почве местами заморозки 0-3°, днем 14-19° тепла, в большинстве западных областей и на побережье морей 9-14°.

В Киеве 11 апреля без осадков, лишь вечером кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 16-18°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 11 апреля самая высокая температура днем была 22,7° в 1959 году, самая низкая ночью -3,9° в 1954 году.

В Украине 12 апреля ночью в большинстве центральных, южных, северных, днем в восточных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 5-12 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, в западных регионах, а также Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской областях на поверхности почвы, на западе местами и в воздухе заморозки 0-5; днем 10-15° тепла, в южных областях до 17°.

В Киеве 12 апреля ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.