События

14:21 10.04.2017

Полиция задержала 16 участников конфликта на Аллее Славы в Одессе

Сотрудники полиции задержали 16 участников конфликта на Аллее Славы в Одессе, который возник во время мероприятий по случаю Дня освобождения Одессы от фашистских захватчиков.

"Полиция не допустила распространения конфликта, задержаны 16 его активных участников - представителей различных политических сил и граждан, принявших участие в конфликте", - отмечается в сообщении пресс-службы Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Сейчас все задержанные доставлены в отделения полиции города для дачи объяснений. Действия указанных лиц подпадают под квалификацию ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, добавили в пресс-службе.

При этом на одной из фотографий, размещенных пресс-службой, видны, вероятно, дымовые шашки.

Пресс-служба ВО "Свободы" сообщает, что полиция задержала около двух десятков активистов правых организаций. "Среди задержанных – заместитель председателя Одесской областной "Свободы" Константин Василец, командир Одесского "Легиона Свободы" Александр Станков, свободовец Глеб Громов, глава Одесского "Сокола" Георгий Бариленко и еще двое "соколов", активисты "Правого сектора" и патриотических организаций", - сообщила пресс-служба "Свободы", добавив, что среди задержанных – только один представитель пророссийских сил.

Как сообщалось, потасовка между активистами патриотических и пророссийских организаций возникла на Аллее Славы у памятника Неизвестному матросу в Одессе, где в понедельник проходят мероприятия, приуроченные к 73-й годовщине освобождения города от фашистских захватчиков. Словесный конфликт между идеологическими оппонентами перерос в потасовку, однако полноценную драку предотвратили сотрудники полиции.

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