За сутки в зоне АТО ранены двое военнослужащих

За прошлые сутки в зоне АТО погибших нет, ранены двое военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны.

"За прошлые сутки погибших в рядах ВСУ нет, двое военнослужащих получили ранения и травмы", - сообщил на брифинге спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Всего, по его словам, боевики 36 раз обстреляли позиции сил АТО в воскресенье, из них 27 (в т.ч. 3 – из тяжелого вооружения) пришлись на мариупольское направление. "Вечером произошел вражеский обстрел в Красногоровке. Кроме легкого вооружения, боевики применяли миномет… Очень беспокойно вчера было в Новотроицком. Основные боевые действия велись между 16 и 19 часами. Враг задействовал минометы и бронетехнику. Также противник обстрелял три другие украинские передовые позиции - в Новомихайловке, Новогригорьевке и Чермалык", - рассказал спикер украинского оборонного ведомства.

На 20-км участке фронта Павлополь-Широкино боевики не применяли тяжелое вооружение в воскресенье, что, по словам А.Лысенко, "крайне нехарактерно", однако ситуация там остается напряженной и спокойных мест на этом отрезке нет.

На донецком направлении было зафиксировано 9 обстрелов со стороны боевиков. В частности, на Светлодарской дуге боевики вечером обстреливали позиции ВСУ из БМП и минометов в течение часа, а в районе Горловки дважды нарушили режим тишины, осуществив длинный обстрел в Зайцево и короткий - в Верхнеторецком. Возле Донецкого аэропорта боевики вечером осуществили 20-минутный снайперский обстрел в Песках.

"Район Авдеевки. Здесь боевые действия велись утром и вечером. Именно во второй половине дня враг начал мощный минометный обстрел. При этом было выпущено почти 30 мин. В целом боевые действия на этих рубежах велись с перерывом 4 часа. Также оккупанты нарушили режим тишины на соседней позиции – "Шахта Бутовка", - рассказал А.Лысенко.

На луганском направлении, по его словам, было 8 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. В частности, в Станично-Луганском районе было два обстрела близ райцентра без применения тяжелого вооружения, в Новоайдарском - три обстрела в Крымском и Новотошковском между 10:00 и 12:00. "Попаснянский район. Здесь боевые действия велись вечером. Боевики поочередно обстреляли три наших опорных пункта. Один из обстрелов был минометным", - проинформировал А.Лысенко.