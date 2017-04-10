События

13:59 10.04.2017

Израиль закрыл границу с Египтом

Власти Израиля закрыли переход Таба на границе с Египтом и призвали своих сограждан покинуть Синайский полуостров в связи с угрозой новых терактов, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

По его данным, министр транспорта и разведки Исраэль Кац заявил, что его ведомство получило информацию о готовящихся терактах. При этом отмечается, что переход по-прежнему открыт для тех израильтян, которые намерены вернуться из Египта.

Как сообщалось, 27 паломников, пришедших в церковь Святого Георгия в египетском городе Танта на праздник Пальмового воскресенья, погибли во время первого взрыва. Еще 16 человек погибли при взрыве в соборе Святого Марка в Александрии - среди них один полицейский, помешавший террористу-смертнику зайти внутрь церкви.

Ответственность за нападения, как сообщается, взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство", запрещенная во многих странах мира, включая Россию.

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