События

10:53 10.04.2017

Активисты националистических организаций пикетируют здание НКРЭКУ

Активисты партий "Национальный корпус", ВО "Свобода" и профсоюзов пикетируют офис Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

""Свобода", "Нацкорпус" и профсоюзы пикетируют Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", - сообщает "Свобода" на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Согласно фотографиям с места события, которое также опубликовала пресс-служба партии, у входа в НКРЭКУ собралось до 300 человек. Активисты держат в руках партийные флаги и плакаты с требованиями снижения тарифов на услуги ЖКХ.

Кроме того, как сообщает телеканал "112.Украина", на заседание Комиссии прибыли представители Радикальной партии во главе с партии лидером Олегом Ляшко.

НКРЭКУ в понедельник 10 апреля, рассмотрит вопрос приостановления действия своего решения о введении абонентской платы на содержание газораспределительных сетей.

ВАЖНОЕ

Активисты "Национального корпуса" замуровали вход в отделение "дочки" Сбербанка в центре Харькова

На КПВВ на Донбассе за неделю задержали 24 человека по подозрению в участии в НВФ

В Полтаве неизвестные бросили "коктейль Молотова" во двор мамы депутата горсовета от "Свободы"

В Египте введено чрезвычайное положение на 3 месяца после взрывов у коптских церквей

Боевики за минувшие сутки 44 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД Франции не сомневается, что Дамаск применяет химоружие

Одесса отмечает день освобождения от фашистских захватчиков

С начала года рождаемость в Днепропетровской области снизилась на 10%

Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе оказались в районе взрывов

В столице двое мужчин с электрошокером напали на киевлянку

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА