Активисты националистических организаций пикетируют здание НКРЭКУ

Активисты партий "Национальный корпус", ВО "Свобода" и профсоюзов пикетируют офис Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

""Свобода", "Нацкорпус" и профсоюзы пикетируют Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", - сообщает "Свобода" на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Согласно фотографиям с места события, которое также опубликовала пресс-служба партии, у входа в НКРЭКУ собралось до 300 человек. Активисты держат в руках партийные флаги и плакаты с требованиями снижения тарифов на услуги ЖКХ.

Кроме того, как сообщает телеканал "112.Украина", на заседание Комиссии прибыли представители Радикальной партии во главе с партии лидером Олегом Ляшко.

НКРЭКУ в понедельник 10 апреля, рассмотрит вопрос приостановления действия своего решения о введении абонентской платы на содержание газораспределительных сетей.