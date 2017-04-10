Активисты "Национального корпуса" замуровали вход в отделение "дочки" Сбербанка в центре Харькова

Активисты партии "Национальный корпус" начали блокировать российские банки в Харькове, сообщил глава местной парторганизации Олег Ширяев.

"Бессрочная акция по блокированию российских банков началась в Харькове", - написал он на своей странице в Facebook.

О.Ширяев также разместил на своей странице видеотрансляцию действий активистов возле отделения Сбербанка России по ул.Донец-Захаржевского. На ней видно несколько десятков молодых людей, собравшихся у входа в здание. Пока одни закладывают белыми блоками центральный вход в отделение, другие заклеивают окна листовками.

О.Ширяев заявил, что активисты намерены блокировать и другие российские банки.

В пресс-службе Сбербанка агентству "Интерфакс-Украина" уточнили, что к настоящему времени приостановлена работа одного из харьковских отделений банка, расположенного по адресу ул.Донец-Захаржевского, 2.

"По факту инцидента банком подано заявление в правоохранительные органы. Все остальные отделения банка работают без изменений, обслуживание клиентов проводится в штатном режиме", – отметили в Сбербанке.

О.Ширяев – экс-командир спецроты патрульной службы милиции "Схидный корпус", глава Харьковского отделения партии "Национальный корпус", созданной на базе общественной организации "Гражданский корпус "Азов".

Глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная 26 февраля 2016 года назначила О.Ширяева своим советником по вопросам территориальной обороны на общественных началах.

Как сообщалось, партия "Национальный корпус" 6 апреля заявила о намерении после 10 апреля физически остановить деятельность российских банков на территории Украины, а 7 апреля сообщила о десятках поврежденных банкоматах этих банков.

В тот же день российский Сбербанк официально заявил об уходе с украинского рынка. "События последнего месяца - введение санкций СНБО, а также агрессивные и настойчивые действия со стороны "Национального корпуса" - активизировали переговорный процесс с покупателем актива Сбербанка в Украине. Сбербанк открыто заявляет о готовности корректно выйти с украинского рынка, при этом максимально защищая интересы украинских клиентов и сотрудников", - отмечалось в сообщении.

Банк напомнил о заключенном 27 марта 2017 года юридически обязывающем договоре о продаже ПАО "Сбербанк" консорциуму иностранных инвесторов. "Мы надеемся, что процесс перехода актива Сбербанка в Украине консорциуму новых собственников пройдет в соответствии с действующим законодательством Украины и в рамках международного права", - указало российское финучреждение.

В свою очередь, Национальный корпус в ответ на это заявление сообщил, что продолжит акции против банка. "Наша политическая сила также не даст им провести продажу в те же прокремлевские руки сбербанковской сети", – говорится в заявлении партии от 9 апреля.