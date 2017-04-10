События

10:37 10.04.2017

На КПВВ на Донбассе за неделю задержали 24 человека по подозрению в участии в НВФ

На контрольных пунктах въезд/выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе за неделю задержали 24 человека, которые подозреваются в участии в незаконных вооруженных формированиях (НВФ) отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"На прошлой неделе на КПВВ задержан 24 человека, которые подозреваются в том, что принимали участие в террористических бандах ОРДЛО. Этот результат, с моей точки зрения, свидетельствует о результативности мер по проверке людей, которые пересекают линию разграничения", - написал Г.Тука на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

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