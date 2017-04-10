В Полтаве неизвестные бросили "коктейль Молотова" во двор мамы депутата горсовета от "Свободы"

В Полтаве в ночь на 10 апреля неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью во двор матери депутата Полтавского городского совета, председателя Полтавской городской организации партии ВО "Свобода" Юлиана Матвийчука на ул. Спасской.

Как сообщает в понедельник пресс-служба партии "Свобода", по этому адресу официально зарегистрирован сам Ю.Матвийчук, хотя там не проживает.

Как сообщает пресс-служба со ссылкой на слова Ю.Матвийчука, в результате попадания "коктейля Молотова" сгорел сарай, расположенный во дворе.

Ю.Матвийчук – руководитель фракции "Свобода" в городском совете. В партии связывают инцидент в доме матери депутата с его деятельностью. В частности накануне ряд националистических сил и местные активисты потребовали созвать внеочередную сессию городского совета с рассмотрением вопросов о моратории на строительство МАФов и об отставке руководства города.