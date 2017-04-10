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06:56 10.04.2017

Боевики за минувшие сутки 44 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе – пресс-центр АТО

Боевики за минувшие сутки 44 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в понедельник утром.

"Двое украинских защитников получили ранения", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на приморском направлении. Здесь, в районе Новотроицкого, противник накрывал украинских защитников огнем из 120-мм минометов, противотанковых гранатометов и вооружения БМП. Защитников Водяного, Лебединского и Красногоровки обстреливал из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам вблизи Гнутово и Новогнатовки бил из гранатометов, а в районе Павлополя и Новомихайловки - из крупнокалиберных пулеметов. Из БМП и стрелкового оружия враг бил по морским пехотинцам вблизи Широкино. Вооружение БМП применил в районе Новогригорьевки, а из стрелкового оружия обстрелял защитников Талаковки и Чермалык.

На донецком направлении из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра враг бил по защитникам Авдеевки и Шахты Бутовка. Из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия бил по защитникам Верхнеторецкого и Зайцево. В районе Песков активизировались вражеские снайперы.

На луганском направлении из минометов калибра 82мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял украинские опорные пункты в районе Новозвановки. Из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра открывал огонь по защитникам Троицкого, Крымского и Станицы Луганской. По защитникам Новотошкивки противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

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