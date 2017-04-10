В столице двое мужчин с электрошокером напали на киевлянку

В Шевченковское управления полиции с заявлением обратилась жительница Киева с сообщением о том, что у нее двое незнакомцев с применением электрошокера пытались забрать мобильный телефон, который она хотела продать.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции быстро установили лица, причастные к преступлению, и задержали их. Ими оказались 35-летний ранее неоднократно судимый за грабежи киевлянин и 44-летний уроженец Волынской области, который был ранее судим за сутенерство и торговлю людьми.

Злоумышленники нашли девушку через Интернет – по объявлению о продаже мобильного телефона, и договорились с ней о встрече.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины и объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.