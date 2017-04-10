События

05:32 10.04.2017

Полиция устанавливает обстоятельства травмирования током двух подростков в Харькове

В Харькове, в воскресенье, около 16-30, два подростка (12 и 13 лет) пострадали от удара током и были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, по предварительным данным, ЧП произошло на основной распределительной станции электроэнергии на Алексеевке, где ребята хотели сделать селфи.

"Для более удачного кадра ребята залезли на столбы, которые находятся под напряжением в 110 киловольт. От удара током 13-летнего парня отбросило в сторону, а 12-летний застрял на проводах", - говорится в сообщении.

На вызов выезжала следственно-оперативная группа, были установлены личности детей, опрошены свидетели и осмотрено место происшествия

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений.

Оба мальчика в больнице. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

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