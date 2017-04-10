События

04:18 10.04.2017

Великобритания везет на заседания глав МИД "семерки" предложения о новых санкциях против России – СМИ

Великобритания намерена добиваться от партнеров по G7 принятия новых санкций против России за поддержку сирийского режима, который, по ее мнению, применил химическое оружие в провинции Идлиб, сообщила газета The Times. .

"Министр иностранных дел Борис Джонсон будет требовать от западных стран "очень жестких санкций в виде наказания" за химическую атаку на контролируемой повстанцами территории... Документ с санкциями подготовлен к заседанию глав МИД G7, которое пройдет в провинции Лукка, Италия", - пишет издание.

Санкции, по мнению британского министра, должны быть введены, если Москва не откажется от поддержки президента Сирии Башара Асада.

Предложения об ужесточении санкций в отношении России звучат и в Вашингтоне. Так, сенатор Берни Сандерс - однопартиец и оппонент Хиллари Клинтон в президентской гонке - считает, что ужесточение санкционного режима может вынудить Москву активизировать усилия по политическому решению сирийской проблемы и отказаться от поддержки Б.Асада.

В эфире телеканала NBC сенатор заявил, что ужесточение санкций сделает Россию более уступчивой на переговорах по сирийскому урегулированию, которое должно осуществляться только политическими средствами.

По его мнению, односторонние действия и военная интервенция в Сирии сделают конфликт затяжным, а также являются крайне дорогостоящими мероприятиями.

ВАЖНОЕ

Боевики 18 раз обстреляли позиции ВСУ, украинские военные в ответ огонь не открывали

Глава МИД Украины осудил теракты в христианских церквях в Египте

Взрыв прогремел у церкви в Александрии, очевидцы сообщают о многочисленных жертвах

Более 20 человек погибли и около 50 – ранены в результате взрыва в христианском храме в Египте, украинцев среди жертв и пострадавших нет

Три грузовых вагона сошли с рельсов в Волновахе

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция устанавливает обстоятельства травмирования током двух подростков в Харькове

Во Львове мужчина обнаружил возле собственного дома взрывное устройство

Эстонские консерваторы требуют нового референдума о членстве страны в ЕС

В Харькове старшеклассник пострадал в результате взрыва неизвестного предмета – полиция

В Египте после взрывов у коптских церквей на три месяца введено чрезвычайное положение

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog8721.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА