События

04:14 10.04.2017

Во Львове мужчина обнаружил возле собственного дома взрывное устройство

Предмет, похожий на взрывное устройство, обнаружил возле своего дома 41-летний львовянин, о чем в воскресенье сообщил на оперативную линию "102".

Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, на месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог и следственно-оперативная группа. Установлено, что находка является самодельным взрывным устройством. Правоохранители обезвредили его и направили на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Проводится досудебное расследование.

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