Эстонские консерваторы требуют нового референдума о членстве страны в ЕС

Члены Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) на состоявшемся в воскресенье съезде высказались за проведение нового референдума о членстве республики в Европейском Союзе.

Как говорится в принятом заявлении парламентской оппозиционной националистической партии, "мы с тревогой следим за развитием событий в Европейском Союзе и видим угрозу нашему национальному выживанию, если продолжится концентрация власти в руках Еврокомиссии".

EKRE считает, что будущему Европейского Союза угрожает не столько Brexit, сколько попытки на фоне выхода Соединенного королевства превратить ЕС в гигантское государство.

"Из такого союза начнут выходить целыми рядами народы, которые любят свободу", - предсказывается EKRE.

"Мы видим серьезную опасность как в случае, если ЕС захватит темы государственной обороны, так и если союз развалится", - говорят консерваторы.

По их мнению, "потворство массовой иммиграции и исламизации под прикрытием политики открытости, навязывание гомосексуальной идеологии под маркой политики толерантности, централизация принятия решений по вопросам налогов и бюджета, усиление влияния на периферийные регионы с помощью бюрократической и корруптивной системы дотаций не приемлемы свободным народам. Не приемлемы они и эстонцам".

Съезд опасается, что вопросы обороны Эстонии будут подчинены единому процессу принятия решений 27 странами ЕС. "Тогда в случае военной агрессии мы не сможем сразу начать сопротивление сами, а должны будем ждать до тех пор, пока французы, немцы, греки, испанцы и остальные не решат, надо ли и как надо реагировать".

EKRE заявил, что право принятия решений по ключевым вопросам должно оставаться за национальными столицами государств ЕС.

"Мы считаем неизбежным, что на фоне усиливающейся интеграции следует провести новый референдум по вопросу членства Эстонии в Европейском Союзе", подчеркнули консерваторы.

Председателем партии вновь избран депутат парламента Март Хельме (Mart Helme).