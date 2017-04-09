На следующую пленарную неделю отчет Кабмина в Раде не запланирован – нардеп из "БПП"

В плане работы Верховной Рады Украины на следующей пленарной неделе не планируется отчет правительства, заявил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Анатолий Матвиенко.

"Никакого отчета не будет… По крайней мере, в проекте работы на неделю. Разве что можно рассматривать как определенную форму отчета день правительства в пятницу. На эту неделю в планах работы Верховной Рады отчет правительства не предусмотрен", - сказал он в эфире телеканала "112" в воскресенье вечером.

Народный депутат отметил, что такой отчет не является обязательным. При этом он добавил, что пока не получил письменный отчет Кабинета Министров, который правительство подготовило.

"Очевидно, было бы корректно отчитаться Гройсману и направить такой отчет. Как он будет сопровождаться – в виде его комментариев в парламенте или нет – но это уже будет после пасхальных праздников", - сказал А.Матвиенко.