Разработка проекта рекультивации полигона ТБО№5 под Киевом начнется в этом году

Ввиду опасности продолжения эксплуатации полигона бытовых отходов №5 (Киевская обл.) в текущем году власти Киева приступят к проектированию рекультивации объекта, заявил заместитель главы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев во время встречи с жителями Подгорцы, Креничей и других сельских громад, расположенных рядом с полигоном.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба КГГА, в ходе встречи П.Пантелеев сообщил, что на полигоне выполнена пересыпка 7,5га карты отходов, что позволило уменьшить площадь "открытого" мусора, и противоаварийные работы будут продолжаться и в дальнейшем.

"Полигон эксплуатируется более 30 лет. И мы сегодня начинаем сложнейшую работу - противоаварийные мероприятия и дальнейшее закрытие полигона. Сейчас осуществляется пересыпка карт объекта, укрепляются склоны. Эти меры необходимы для того, чтобы не произошло оползней или разрушения. Мы также работаем над увеличением мощности системы по переработке фильтрата, накопившийся на полигоне. Сейчас в сутки система может переработать 200-240 литров токсичного фильтрата. Мы планируем увеличить на треть ежедневные объемы переработки", - сообщил он.

Также П.Пантелеев отметил, что проблемы полигона и его закрытие - это часть большой работы и изменения стратегических подходов столицы в вопросе обращения с отходами.

"Мы продолжаем в этом году проектировать мероприятия дальнейшей рекультивации полигона №5. Параллельно ведем переговоры с потенциальными инвесторами в контексте внедрения мусороперерабатывающих мощностей. Япония, Польша, Чехия, Литва, Германия, Словения - опыт этих и других государств мы изучили, поддерживаем диалог с представителями предприятий. Поскольку понимаем, что после закрытия полигона и Киеву, и Обухову, и ряду других городов и сел, которые сегодня отправляют свои отходы на полигон, необходимо будет найти альтернативное место. В этом вопросе мы ориентируемся на европейский опыт и требования", - сказал представитель КГГА.

Он отметил, что город будет продолжать системно информировать громады близлежащих сел и столичных жителей о проделанной и планируемой работе.