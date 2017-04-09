События

18:17 09.04.2017

Боевики 18 раз обстреляли позиции ВСУ, украинские военные в ответ огонь не открывали

Боевики с начала суток 18 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

Вблизи Мариуполя противник из 120-мм минометов и гранатометов обстрелял защитников Новотроицкого. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитникам Водяного, а защитников Широкино, Гнутово и Талаковки обстрелял из стрелкового оружия. По опорным пунктам украинских войск под Новогригорьевкой бил из вооружения БМП.

На донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по позициям в Авдеевке. Из гранатометов различных систем обстрелял защитников Луганского и Зайцево.

На луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по позициям вблизи Новотошковки, а из гранатометов обстрелял защитников Крымского.

"Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим "тишины" и огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

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