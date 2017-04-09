В Украине в начале недели потеплеет, но на севере и западе ночью на почве ожидаются заморозки

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять преимущественно сухая, ночью прохладная, а днём тёплая воздушная масса, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В целом по стране в понедельник будет без осадков, лишь в восточных и Днепропетровской областях, в Приазовье и Крыму ночью местами небольшой дождь. В западной части ночью, утром кое-где туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, в западных и северных областях заморозки на поверхности почвы и кое-где в воздухе, в большинстве центральных, Харьковской и Одесской областях местами на поверхности почвы 0-4°; днём повышение температуры до 12-17° тепла, в Закарпатье и Прикарпатье до 20°.

В Киеве - без осадков. Температура воздуха ночью 1-3° тепла, днём около 15°С.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 апреля самая высокая температура воздуха днём была 24,1 в 1973г., самая низкая ночью -7,2 в 1929г.

На 11 апреля ожидается погода без осадков, лишь днём в западных и Житомирской областях дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2-7° тепла; днём 14-19°, на крайнем западе 9-14°.

В Киеве – без осадков. Температура воздуха ночью 4-6° тепла, днём 16-18°.