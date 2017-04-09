Глава МИД Украины осудил теракты в христианских церквях в Египте

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил совершение террористических актов в христианских церквях египетских городов Танта и Александрия, в результате чего погибли более 30 и ранения получили не менее 110 человек.

"Осуждаю теракты в церквях Танты и Александрии в Египте. Украина стоит плечом к плечу с египетским народом в войне с террором", - написал он в своем аккаунте в соцсети Твиттер в воскресенье днем.

Как сообщалось, взрыв прогремел в христианской церкви в городе Танта в воскресенье утром. По различным данным, погибли от 25 до 30 человек. Взрывное устройство привел в действие внутри здания церкви террорист-смертник. Вместе с тем, посол Украины в Египте Геннадий Латий в воскресенье днем сообщил, что среди пострадавших в этом теракте нет граждан Украины.

Позже произошел взрыв у церкви в Александрии. В результате этой атаки, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на Министерство здравоохранения Египта, погибли шесть человек и 66 получили ранения. По данным местных СМИ, объектом боевиков в Александрии стал кафедральный собор Святого Марка, взрыв прогремел перед входом в церковь, очевидцы говорят о многочисленных жертвах.

Тем временем, по информации местных СМИ, в городе раздался второй взрыв, однако официальных подтверждений этой информации и данных о возможных пострадавших пока не поступало.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы.