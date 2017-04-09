Более 20 человек погибли и около 50 – ранены в результате взрыва в христианском храме в Египте, украинцев среди жертв и пострадавших нет

21 человек погиб и около 50 получили ранения в результате взрыва в церкви египетского города Танта (провинция Гарбия), сообщает государственное телевидение Египта.

Тем временем по данным других СМИ, число жертв может достичь 30 человек.

Как сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел Египта, взрыв, по предварительным данным, произошел в воскресенье внутри храма "Мар Гиргис". Как отмечает агентство, около 10% населения Танты составляют христиане.

Вместе с тем, посол Украины в Египте Геннадий Латий в эфире телеканала "112.Украина" в воскресенье днем сообщил, что среди пострадавших в этом теракте нет граждан Украины.

"По информации, которую мы имеем, это был теракт. Информации по поводу наличия вообще иностранцев среди пострадавших нет. Город находится в средней части Египта, далеко от популярных курортов. Поэтому мы даем сейчас информацию, что украинцев там не было", - заявил Г.Латий.