События

12:58 09.04.2017

Три грузовых вагона сошли с рельсов в Волновахе

На соединительном железнодорожном пути станции Волноваха (Донецкая обл.) в субботу с рельсов сошли три грузовых вагона со шротом. Комиссия регионального филиала "Донецкая железная дорога" "Укрзализныци" расследует данный инцидент.

В обнародованной в воскресенье пресс-службой "Укрзализныци" информации отмечается, что инцидент произошел в 11.50 субботы. При этом в пресс-службе отметили, что поезд двигался с небольшой скоростью - 16 км/ч.

"Движение пассажирских поездов между станциями Волноваха-Мариуполь не прекращалось, его осуществляют по парной колее. Для устранения схода вагонов задействовали восстановительный поезд со станции Волноваха", - говорится в сообщении.

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