Между Одессой и Стамбулом запущено пассажирское паромное сообщение

Между Стамбулом и Одессой налажено прямое пассажирское паромное сообщение, информирует посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Турецкая Республика и Украина становятся ближе - сегодня начато прямое пассажирское паромное сообщение между Хайдарпаша (Стамбул) и Одессой - 90% наполняемость", - написал украинский дипломат в своем аккаунте в Твиттер в воскресенье.

Хайдарпаша (тур. Haydarpaşa Garı) — железнодорожный вокзал на азиатской стороне Стамбула. Построен в 1906—1908 годах как начальный пункт железной дороги Стамбул-Багдад. Вокзал обслуживает азиатские пригороды Стамбула и всю восточную часть Турции вплоть до границ с Арменией, Ираном и Сирией. Главное здание вокзала построено на искусственном полуострове, выдающемся в море. Непосредственно от подножия вокзала отходят паромы в другие части города.