События

10:57 09.04.2017

Полицейские подорвались на мине в афганской провинции Балх, есть жертвы

По меньшей мере девять сотрудников полиции погибли и четверо получи ранения в результате подрыва мины на севере Афганистана, сообщили местные власти.

Взрывное устройство было приведено в действие на дороге в провинции Балх, пока ни одна их группировок не взяла на себя ответственность за него.

Боевые действия и столкновения в Афганистане активизировались после провала переговоров о восстановлении мира в стране между правительством и движением "Талибан".

ВАЖНОЕ

Боевики за сутки 59 раз обстреляли позиции сил АТО, 4 украинских военнослужащих получили ранения – штаб

"Укртелеком" прекратил предоставление услуг на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей

Боевики в субботу 18 раз обстреляли позиции сил АТО

В Полтаве ночью неизвестные повредили мемориальные доски Петлюре и двум воинам АТО

Покушение на Плахотнюка планировалось с целью ухудшения украинско-молдавских отношений

ПОСЛЕДНЕЕ

Порядок при проведении киевского международного полумарафона обеспечивают свыше 140 полицейских

Полиция Индонезии сообщила об уничтожении группы связанных с ИГИЛ боевиков

Смена сирийского режима является одним из приоритетов США - американский постпред при ООН

Уничтожение ИГИЛ остается приоритетом политики США в отношении Сирии - Тиллерсон

Госпогранслужба задержала в Херсонской области морских браконьеров

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА