События

10:43 09.04.2017

Порядок при проведении киевского международного полумарафона обеспечивают свыше 140 полицейских

Охрану общественного порядка при проведении в Киеве международного полумарафона будут обеспечивать более 140 сотрудников киевской полиции, сообщает пресс-служба столичной полиции.

"9 апреля 2017 г. правоохранители усилят меры безопасности для недопущения нарушений общественного порядка во время проведения 7-го Киевского международного полумарафона возле Контрактовой площади", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

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