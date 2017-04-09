События

09:06 09.04.2017

Полиция Индонезии сообщила об уничтожении группы связанных с ИГИЛ боевиков

Группа из шести человек связанных с ИГИЛ боевиков ликвидирована в ходе перестрелки на индонезийском острове Ява, сообщила полиция.

Боевики попытались совершить нападение пост дорожной полиции, отрыв огонь по полицейским из автомобиля.

К дорожным полицейским в ходе начавшейся перестрелки присоединились сотрудники правоохранительных органов из близлежащего населенного пункта, в результате шестеро из нападавших были убиты, один захвачен живым.

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