Полиция Индонезии сообщила об уничтожении группы связанных с ИГИЛ боевиков

Группа из шести человек связанных с ИГИЛ боевиков ликвидирована в ходе перестрелки на индонезийском острове Ява, сообщила полиция.

Боевики попытались совершить нападение пост дорожной полиции, отрыв огонь по полицейским из автомобиля.

К дорожным полицейским в ходе начавшейся перестрелки присоединились сотрудники правоохранительных органов из близлежащего населенного пункта, в результате шестеро из нападавших были убиты, один захвачен живым.