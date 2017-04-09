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08:04 09.04.2017

Смена сирийского режима является одним из приоритетов США - американский постпред при ООН

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что смена режима президента Сирии Башара Асада остается одним из приоритетов американской администрации.

"Мы не видим мирную Сирию с Асадом", - сказала она в эфире телеканала CNN.

Это заявление было сделано после ракетного удара США по авиабазе сирийских Военно-Воздушных сил в провинции Хомс, основанием для которого США назвали то, что с аэродрома этой базы взлетали самолеты, которые, якобы, ранее нанесли удар с применением химического оружия по провинции Идлиб, что привело к многочисленным жертвам.

Постпред добавила, что смена режима - не единственный приоритет.

"Есть несколько приоритетов. Смещение Асада не является единственным", - пояснила она. К другим она отнесла разгром ИГИЛ, устранение влияния Ирана в Сирии и политическое урегулирование.

Ранее постпред заявляла, что смещение Б.Асада более не является приоритетной задачей политики США в Сирии.

Тем не менее, госсекретарь США Рекс Тиллерсон со своей стороны заявил, что основным приоритетом американской политики в отношении Сирии остается борьба против террористической группировки ИГИЛ.

"Мы рассматриваем в качестве главного приоритета победу над ИГИЛ", - заявил он в интервью телеканалу CBS.

Дипломат отметил, что после этого можно будет рассматривать вопрос о стабилизации обстановки в Сирии в целом.

"Если мы сможем обеспечить прекращение огня в зонах стабилизации в Сирии, тогда, я верю, можно будет создать условия для начала полезного политического процесса", - сказал Р.Тиллерсон.

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