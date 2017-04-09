Боевики за сутки 59 раз обстреляли позиции сил АТО, 4 украинских военнослужащих получили ранения – штаб

За прошедшие сутки боевики совершили 59 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате которых, четверо украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Наибольшая огневая активность террористов была сосредоточена на Мариупольском направлении. Широкино боевики обстреливали из минометов калибра 120 мм и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов, Водяное – из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов, Марьинку – из минометов калибра 82 мм, гранатометов и пулеметов, Красногоровку, Гнутово и Павлополь – из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, Новогрировку – из вооружения БМП и противотанковых гранатометов, Новотроицкое – из пулеметов и стрелкового вооружения, Березовое – из крупнокалиберных пулеметов.

"На Донецком направлении, враг огнем из вооружения БТР, минометов калибра 120 мм и 82 мм накрывал защитников Верхнеторецком. Из 120 миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП бил по опорным пунктам в районе Песков. Минометы 82 калибра, гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров применял против защитников Авдеевки и Троицкого. Из гранатометов и пулеметов обстреливал защитников Каменки и Шахты Бутовка, из крупнокалиберных пулеметов - защитников Опытного. Противотанковые гранатометы и стрелковое оружие применил против наших воинов под Новгородским и Луганским. В районах Песок, Зайцевого и Троицкого активизировались вражеские снайперы", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбук.

На Луганском направлении боевики обстреливали Новоалександровку из гранатометов, а Донец – из стрелкового оружия.