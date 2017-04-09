Госпогранслужба задержала в Херсонской области морских браконьеров

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины, совместно с представителями Госрыбохраны, задержали в Херсонской области группу браконьеров.

Трое браконьеров были задержаны с уловом креветок, атерины и крабов. Первичная оценка улова составила 86 тыс. грн.

"Однако в дальнейшем, после проведения экспертизы, специалисты установили, что 429 крабов, выловленных правонарушителями, внесены в красную книгу Украины. В связи с этим проведена переоценка суммы убытков государству, которая в конечном итоге составила почти 24 млн. грн.", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Наказание правонарушителям будет определено правоохранительными органами.