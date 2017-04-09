В Финляндии пройдут выборы в органы местного самоуправления

В Финляндии в воскресенье состоятся выборы в органы местного самоуправления.

По данным министерства юстиции, голосование будет проходить с 9.00 до 20.00. Принять участие в голосовании на муниципальных выборах могут не только граждане Финляндии, стран ЕС, Исландии и Норвегии. Совершеннолетние граждане других стран, имеют право голоса, если непрерывный срок их проживания в Финляндии составляет не менее двух лет по состоянию на 17 февраля 2017 года.

Правом голоса на муниципальных выборах обладают 4 млн 397 тыс. 104 человека, в 2012 году эта цифра равнялась 4 млн 307 тыс. 881 человек.

В Финляндии в настоящее время насчитывается 311 муниципалитетов (коммун), административно-территориальных единиц местного самоуправления. При этом в последние годы их число постепенно снижалось в связи с проводимой государством политики слияния муниципалитетов. Члены муниципальных собраний избираются сроком на 4 года.

По данным статистического центра, за места в муниципальных собраниях борются 20 тыс. 207 мужчин и 13 тыс. 411 женщин. У 92% кандидатов родной язык - финский, у 5,6% - шведский. Зарабатывает среднестатистический кандидат 38 080 евро в год.

96% кандидатов представляют нынешние парламентские партии. От других партий баллотируется 1,6% кандидатов. 2,4% назначены избирательными обществами.

Средний возраст кандидатов составляет 49,5 лет. Среди мужчин он чуть выше (50,7), чем среди женщин (47,8).

Досрочное голосование прошло с 29 марта по 4 апреля. За рубежом в дипломатических представительствах Финляндии можно было проголосовать с 29 марта по 1 апреля.