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22:26 08.04.2017

Бельгия не вводила приостановку своих военно-воздушных операций в Сирии - министр обороны

Бельгия не проводила 7 и 8 апреля никаких операций своих ВВС в Сирии против группировки ИГИЛ из-за ракетного удара США по сирийскому военному аэродрому, однако не исключает их возобновления, сообщили в субботу бельгийские СМИ.

Бельгийские военные самолеты не прекратят полеты в воздушном пространстве Сирии в рамках международной коалиции, объясняют СМИ со ссылкой на сделанное в субботу заявление министра обороны Бельгии Стевена Вандепюта.

Министр уточнил, что дальнейшее проведение операций зависит от командования коалиции, не исключив, что уже в воскресенье бельгийские пилоты возобновят полеты в небе Сирии, "несмотря на риски, связанные с присутствием поблизости российских самолетов".

Ранее в субботу ряд бельгийских СМИ со ссылкой на неназванные военные источники сообщили, что Бельгия якобы приостановила свои полеты на неопределенное время "до нового указания" из-за приостановления Россией заключенного с США меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в рамках операций в Сирии.

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