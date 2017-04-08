События

21:14 08.04.2017

"Укртелеком" прекратил предоставление услуг на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей

ПАО "Укртелеком" впредь не будет предоставлять услуги на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, сообщает пресс-служба компании.

"Услуги телефонной связи и доступа к сети интернет не предоставляются на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей в связи с потерей контроля над телекоммуникационной сетью", - гласит сообщение на сайте компании.

Как сообщалось, 1 марта "Укртелеком" прекратил предоставление услуг на оккупированных территориях Донецкой области.

"Около 200 тыс. наших сограждан потеряли возможности общения. Офис компании в Донецке и оборудование захвачены. Компания централизованно отключила донецкий фрагмент от национальной сети", - сообщил на своей странице в Facebook директор по корпоративным коммуникациям национального оператора Михаил Шуранов.

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