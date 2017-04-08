События

18:46 08.04.2017

Трамп поздравляет американских военных, нанесших удар по сирийской авиабазе

Президент США Дональд Трамп поздравил в субботу американских военных с успешным нанесением ракетного удара по сирийской авиабазе.

"Поздравляют наших великолепных мужчин и женщин в армии с тем, что он так здорово представляли интересы США и всего мира во время атаки в Сирии", - написал он в "Твиттере".

Как сообщалось, ранее на этой неделе США нанесли удар по сирийской авиабазе "Шайрат". В Вашингтоне пояснили, что это - ответ на предполагаемое использование Дамаском химоружия против мирных жителей. В Дамаске заверяют, что никогда не использовали химоружие на собственной территории.

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