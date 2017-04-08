События

18:45 08.04.2017

Полиция расследует факт угроз убийством мэру Белгорода-Днестровского от ее зама

Полиция расследует факт угроз убийством мэру Белгород-Днестровского Одесской области Алле Гинак от ее заместителя.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, в конце марта в дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции в Одесской области поступило заявление городской головы Белгорода-Днестровского о том, что ее первый заместитель (Вадим Кесарчук – ИФ) угрожал ей физической расправой.

Как установило следствие, первый заместитель Белгород-Днестровского городского головы встретил мэра города у здания горисполкома и выразил свое несогласие с объявленным ему выговором на работе. При этом мужчина угрожал физической расправой и убийством, а также пытался применить охотничье ружье, которое достал из своего автомобиля.

Конфликт прекратил водитель автомобиля, которого женщина попросила о помощи. После этого она обратилась в полицию.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.

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