События

18:19 08.04.2017

Правоохранители задержали в Одесском аэропорту мужчину, который переправлял за границу женщин для сексуальной эксплуатации

Сотрудники полиции и прокуратуры задержали в Одесском аэропорту мужчину, который занимался подбором, вербовкой и переправкой молодых одесситок за границу с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, 20-летний житель Полтавской области был задержан с поличным при попытке вывоза двух гражданок Украины 26 и 27 лет в Объединенные Арабские Эмираты, обещав им там зарплату от 8 до 10 тыс. долл. в месяц.

"Также полицейские выяснили, что данный гражданин завербовал еще двух девушек 20 и 24 лет, которых планировал переправить в Турцию с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации в ночных заведениях Кипра", - добавили в полиции.

По данным фактам начато уголовное производство по ч.2 ст.149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Ведется следствие.

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