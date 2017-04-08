События

18:14 08.04.2017

Боевики в субботу 18 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб

По состоянию на 18.00 субботы, 8 апреля, боевики совершили 18 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении боевики обстреливали Водяное из минометов калибра 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия, Марьинку – из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, Новогригоровку – из вооружения БМП, Гнутово – из гранатометов, Широкино – из стрелкового оружия.

На Донецком направлении боевики из минометов калибра 120 мм и 82 мм и вооружения БТР обстреливали Верхнеторецкое, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – Авдеевку, из гранатометов – Камянку и Зайцево, из крупнокалиберных пулеметов – Пески. В районе Песок, Троицкого и Зайцево позиции украинских военнослужащих обстреливали вражеские снайперы.

"Несмотря на провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго придерживались режима "Тишины" и огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбук.

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